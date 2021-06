A Wall Street, le S&P 500 conclut la semaine sur un record

(Belga) L'indice élargi de la Bourse new-yorkaise, le S&P 500, a terminé vendredi sur un record pour la deuxième séance d'affilée et enchaîné une troisième hausse hebdomadaire consécutive.

Le S&P 500 a gagné 0,19% à 4.247,44 points. Le Dow Jones Industrial Average a grappillé 0,04% à 34.479,60 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,35% à 14.069,42 points. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 s'est apprécié de 0,4% et le Nasdaq de 1,9%, tandis que le Dow Jones a baissé de 0,8%. La Bourse a clôturé la semaine sur une bonne note en dépit d'une hausse des prix à la consommation de 0,6% aux Etats-Unis en mai, supérieure aux attentes (+0,4%), selon des chiffres publiés jeudi par le gouvernement américain. Une augmentation trop rapide a parfois tendance à effrayer les investisseurs, qui craignent que la Banque centrale américaine (Fed) ne prenne des mesures pour la ralentir. Selon Quincy Krosby de Prudential Fiancial, le marché "est pour l'heure d'accord avec la position de la Fed selon laquelle l'inflation est seulement temporaire" et qu'il n'y a donc pas de raison de durcir sa politique monétaire, par exemple en relevant ses taux directeurs. Symbole de la sérénité relative du marché à ce sujet, le taux obligataire à 10 ans sur les bons du Trésor américain reculait à 1,45% contre 1,46% jeudi soir. Parmi les valeurs du jour, plusieurs titres très appréciés des internautes boursicoteurs, dont le détaillant de jeux vidéo GameStop (+5,88%) et la chaîne de cinémas AMC (+15,39%) et Clover Health (+4,81%), ont retrouvé de l'allant après avoir chuté la veille. Tesla a abandonné 0,04%. Le fabricant de véhicules électriques a présenté jeudi soir depuis son usine californienne les premiers exemplaires de la nouvelle version de luxe, plus rapide, de sa berline Model S, baptisée "Plaid", vendue à 129.999 dollars. Royal Caribbean a baissé de 0,60%. Deux personnes ont été testées positives au Covid-19 jeudi à bord de son Celebrity Millennium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie McDonald's a pris 1,00%. Le géant américain de la restauration rapide a affirmé avoir été victime d'une faille de sécurité ayant entraîné l'exposition de données privées de clients en Corée du Sud et à Taïwan, mais a assuré que les informations de paiement de ses clients n'avaient pas été volées. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américain s'établissait à 1,46%, en léger repli par rapport à jeudi soir. (Belga)