Venezuela: Maduro dénonce un "vol" et exige de Biden le déblocage de fonds Covax

(Belga) Le président vénézuélien Nicolás Maduro a "exigé" vendredi de son homologue américain Joe Biden qu'il débloque quelque 10 millions de dollars de fonds vénézuéliens destinés au système Covax de redistribution de vaccins anti-Covid 19.

Dénonçant un "vol criminel", le chef de l'Etat vénézuélien a assuré que ces 10 millions de dollars, dernier paiement de son pays pour bénéficier du sytème Covax, avaient été bloqués en raison des sanctions américaines prises contre le Venezuela. "Le système Covax est venu et nous a récemment annoncé dans une lettre officielle que les derniers dix millions de dollars (...) avaient été bloqués par le gouvernement des Etats-Unis(...) Comment on s'appelle ça? Vol criminel, sanctions criminelles, actions criminelles des Etats-Unis d'Amérique contre le Venezuela!", a-t-il affirmé lors d'une allocution restransmise à la télévision. "J'exige (...) que le gouvernement de Joe Biden cesse ce blocage de l'argent du Venezuela pour les vaccins Covax, que le gouvernement de Joe Biden débloque l'argent des vaccins pour le peuple du venezuela", a-t-il ajouté. Ces 10 millions de dollars ont été bloqués par une banque suisse dans le cadre d'une "enquête", a expliqué de son côté la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez. Les Etats-Unis ont décidé un ensemble de sanctions, notamment financières, à l'encontre du Venezuela, dont, à l'instar d'une grande partie de la communauté internationale, ils ne reconnaissent pas le président actuel. Le Venezuela affirme avoir payé 120 millions de dollars pour obtenir des vaccins via le système Covax co-dirigé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais son bureau régional, l'Organisation panaméricaine de la santé, dit n'avoir aucune confirmation de ce paiement. (Belga)