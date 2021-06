Une personne décède dans un accident sur l'autoroute à Blegny

(Belga) Une personne a perdu la vie dans un grave accident de la route impliquant un véhicule dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute E40 à hauteur de la sortie Blegny (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. Deux personnes ont également été blessées et transportées à l'hôpital.

Un accident de circulation grave s'est produit vers 00h20 samedi soir à hauteur de la sortie Blegny sur l'autoroute A3/E40 dans le sens Liège vers Aix-la-Chapelle. Une voiture, seule en cause, est impliquée. Deux personnes ont dû être désincarcérées et transportées à l'hôpital. Leur état de santé n'est pas connu. Une troisième victime a été évacuée, mais elle est décédée sur le coup. Samedi vers 04h00, la sortie était toujours fermée, ainsi que trois des quatre bandes. La circulation est fortement perturbée sur place. La cause de l'accident n'est pas encore connue. (Belga)