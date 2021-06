 Le Premier ministre, Alexander De Croo, a eu sa première dose de vaccin ce matin (photos)

Alexander De Croo (Open Vld) a reçu sa première injection de vaccin ce samedi matin au centre de vaccination de Zottegem. Le Premier ministre belge a de nouveau appelé tout le monde à se faire vacciner. "Chaque piqûre nous rapproche d'un bel été."



Gaienne Hutse, qui a été infirmière pendant de nombreuses années dans un centre d'hébergement et de soins à Brakel et qui est maintenant retraitée et bénévole, a injecté la dose au Premier ministre.

De Croo l'a remerciée ainsi que les milliers de bénévoles et de soignants qui gèrent nos centres de vaccination.