Florian, serveur à Namur, est ravi de pouvoir enfin reprendre son travail: "Quand l'Horeca s'est arrêté, ma vie aussi"

Depuis mercredi, l'Horeca peut de nouveau accueillir des clients à l'intérieur. Le travail a enfin repris et c'est un soulagement pour les gérants mais aussi pour les serveurs, que ce soit au niveau financier mais aussi social. Nos journalistes ont suivi Florian pendant son service et malgré la chaleur et le monde en terrasse, il est ravi de pouvoir enfin travailler à nouveau.

La joie de retrouver l'Horeca se voit sur tout le monde: que ce soit les gens venus profiter du soleil avec un verre en terrasse, les gérants et les barmaids ravis de pouvoir concocter de jolis menus et boissons, ou encore les serveurs, tout le monde a le sourire depuis la reprise. Et ce jeune serveur namurois, Florian Salmon, ne fait pas exception: "Depuis que l'Horeca a repris, je pense que tout le monde se sent mieux! Il n'y a pas que moi, la vie sociale reprend", se réjouit-il.

Florian raconte notamment son mal-être lorsque l'Horeca était fermé à cause de la pandémie. Pour lui, c'est sa vie qui s'est "arrêtée". "Quand l'Horeca s'est arrêté, ma vie aussi s'est arrêtée", explique-t-il avant d'enchaîner: "Au final je restais chez moi, je faisais rien du tout... Je passais mon temps à sortir mon chien ou regarder la télé. Alors ça fait vraiment du bien de pouvoir reprendre un peu le travail parce que je m'ennuyais".

En plus de l'ennui et du manque de contacts sociaux, Florian a eu de grosses difficultés financières pendant le confinement. "Ça faisait déjà longtemps que j'étais au chômage, c'était compliqué pour moi, j'avais un loyer à payer, etc. Maintenant c'est beaucoup plus facile et j'ai une vie! Une vie sociale", poursuit-il.

Mais la pandémie a un petit peu changé son quotidien: "Les personnes doivent être 4 par table alors c'est un peu compliqué malheureusement. Souvent les gens disent qu'ils sont en famille parce qu'on peut être 6 alors ils essaient de gratter des places. C'est ça qui a changé mais aussi le port du masque, les gens doivent aller au toilette un par un, etc." Les serveurs n'ont plus seulement pour mission de récupérer les commandes des clients, ils doivent maintenant avoir les yeux partout: "On doit faire attention à tout, et c'est des choses qu'on devait pas forcément faire avant mais maintenant on est obligé, c'est les nouvelles lois alors on s'adapte."

Florian a toujours été quelqu'un de sociale et qui a besoin de voir du monde. Vivre sans son travail a, pour lui, été très difficile. "Parler à des gens, voir du monde, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai toujours fait des métiers de contact, avant j'étais coiffeur donc ce qui me plaît c'est voir du monde!"