Une journée plus douce avant le retour de la chaleur

(Belga) Le ciel sera d'abord encore nuageux en beaucoup d'endroits, samedi après-midi, mais le temps restera sec à quelques gouttes près, notamment en Hautes-Fagnes. Rapidement, davantage d'éclaircies se dessineront depuis le nord-ouest. Les maxima ,moins chauds que les jours précédents, se situeront entre 18 ou 19 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré qui virera au secteur nord-ouest, indique l'IRM.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein sur l'ensemble des régions. Les minima varieront généralement de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés dans les grandes villes. Dans certaines vallées de l'Ardenne, les températures pourraient toutefois approcher 4 degrés. Le vent deviendra faible de secteur nord à nord-est ou sans direction précise. La journée sera ensoleillée, dimanche, avec tout au plus quelques cumulus inoffensifs sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 degrés dans le centre. Le vent faible et variable s'orientera au secteur nord-est et deviendra parfois modéré par endroits. La nuit de dimanche à lundi sera calme et étoilée. Les minima se situeront entre 6 degrés dans les cantons de l'Est à 13 degrés à Bruxelles, sous un vent faible qui virera au secteur sud-est. A partir de lundi, des températures de 30° sont attendues dans plusieurs régions du pays. (Belga)