France: trois morts dans un accident d'avion de tourisme près de Lille

(Belga) Trois personnes ont trouvé la mort samedi dans l'accident d'un avion de tourisme à Wambrechies (Nord), près de Lille, probablement à la suite d'une panne de moteur, a indiqué le parquet de Lille.

"Aujourd'hui, aux alentours de 12H00, un petit avion 4 places de type Robin HR 100 s'est écrasé sur la commune de Wambrechies", dans la métropole lilloise, a annoncé la procureure de la République de Lille Carole Etienne dans un communiqué. Trois personnes étaient à bord, âgées de 29, 53 et 61 ans, précise le communiqué. L'appareil venait de décoller de l'aérodrome de Bondues en destination de la Belgique lorsqu'il s'est crashé près d'un parking situé derrière un restaurant d'une zone d'activité. Il s'est immédiatement embrasé, l'incendie a ensuite été maîtrisé par les pompiers. Le parquet de Lille a été chargé de l'enquête, confiée conjointement à la Section de recherche des transports aériens (SRTA), au Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) de l'aviation civile et la DDSP du Nord. Des investigations techniques et médico-légales sont en cours. "A ce stade, on présume une panne moteur", avait précisé plus tôt Mme Etienne. (Belga)