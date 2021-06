Météo - Du soleil et des températures très agréables pour terminer le week-end

(Belga) Ce dimanche, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques cumulus sur l'extrême ouest et le nord-ouest du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Campine.

La nuit de dimanche à lundi sera calme et étoilée. Les minima se situeront entre 6 ou 7 degrés dans les cantons de l'Est à 13 degrés à Bruxelles. Lundi, le temps restera calme et ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 21 ou 22 degrés sur les plages et 29 ou 30 degrés en Campine. Mardi, le temps sera assez ensoleillé. Toutefois, des champs nuageux seront par moments plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 24 et 28 degrés mais à la côte, une brise de mer modérée de nord, nord-est s'établira l'après-midi et limitera les températures à 21 ou 22 degrés. (Belga)