Un enfant de 8 ans échappe à la surveillance de ses parents et se noie dans un étang en Flandre

Un enfant de 8 ans a perdu la vie ce samedi à Erpe-Mere (Flandre). Le garçon s'est noyé dans un étang, indiquent nos confrères de HLN.

Un couple et ses deux enfants avaient fait le déplacement jusque Erpe-Mere (Flandre-Orientale) pour regarder le match des Diables Rouges sur grand écran. Pendant quelques instants, l'enfant de 8 ans a échappé à la surveillance de ses parents. Ses derniers ont rapidement donné l'alerte, les secours ont été mobilisés.

Policiers, pompiers et ambulanciers ont commencé leurs recherches et fouillé frénétiquement autour de l'étang à poissons qui se trouvait à proximité du lieu de retransmission, rapporte HLN. Vers minuit, le corps inerte du garçonnet a finalement été retrouvé. Malgré les efforts des secours pour tenter de le réanimer, l'enfant est décédé. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de l'accident, précise HLN.