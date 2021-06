Un soleil généreux et des températures au-dessus de 30 degrés cette semaine

(Belga) Le temps restera ensoleillé ce dimanche après-midi avec tout au plus quelques nuages bourgeonnant sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 20 degrés sur les plages et en Hautes-Fagnes et 25 ou 26 degrés sur l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera faible et soufflera de secteur nord ou de direction variable.

Pendant la nuit, le temps restera calme, avec un ciel serein et des minima généralement compris entre 5 et 13 degrés. Dans les vallées ardennaises, le mercure pourra descendre jusqu'à 2 degrés. Le vent, faible, soufflera entre le nord-est et le sud-est. Lundi, le soleil brillera encore généreusement. Dans l'est du pays, le thermomètre affichera jusqu'à 30 degrés. Mardi, il fera un peu moins chaud, avec des maxima compris entre 21 et 26 degrés. Puis mercredi, le mercure dépassera 30 degrés avec un risque d'orages qui perdurera jusqu'à vendredi. (Belga)