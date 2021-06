"Sans un bruit 2" reprend la tête du box-office nord-américain

L'effrayant "Sans un bruit 2" a repris la tête du box-office ce week-end en Amérique du Nord, tandis que "D'où l'on vient", tiré de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, décevait les attentes, selon des analystes du secteur dimanche.

"Sans un bruit 2", réalisé par John Krasinski avec sa femme Emily Blunt dans le rôle principal, a récolté 11,6 millions de dollars, selon les estimations d'Exhibitor Relations.

Ce film de la Paramount sur une famille vivant dans un monde post-apocalyptique hanté par des monstres féroces qui se repèrent grâce aux sons est devenu le premier film à passer la barre des 100 millions de dollars en Amérique du Nord depuis que le Covid-19 a plongé le monde - et l'industrie du cinéma - dans la crise.

Quant à l'énergique "D'où l'on vient" de Warner Bros., adapté par Jon M. Chu, il engrange 11,4 millions, décevant les attentes qui lui prédisaient des recettes de 15 à 20 millions. Il faut dire que le film est aussi diffusé simultanément, sans surcoût pour les abonnés, sur la plateforme HBO Max.

Le long-métrage raconte l'histoire et les rêves de jeunes Latinos dans le quartier de Washington Heights à New York.

Une autre nouvelle sortie se retrouve en troisième position: "Pierre Lapin 2" de Sony, avec 10,4 millions.

Quatrième, le troisième opus de la franchise "Conjuring", avec 10 millions. L'histoire suit une nouvelle fois Patrick Wilson et Vera Farmiga en enquêteurs paranormaux aux prises avec de démoniaques machinations.

Et cinquième, le Disney "Cruella", une histoire en prises de vue réelles des origines de la mégère tirée des "101 Dalmatiens", avec Emma Stone dans le rôle titre, avec 6,7 millions.

Les autres chiffres provisoires du box-office nord-américain:

6 - "Spirit: L'indomptable": 2,5 millions

7 - "The House Next Door: Meet the Blacks": 1 million

8 - "Un homme en colère" : 615.000 dollars

9 - "Queen Bees": 328.000 dollars

10 - "Spirale: L'Héritage de Saw": 305.000 dollars