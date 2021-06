 Le président américain Joe Biden est en Belgique: voici son programme

Le président américain Joe Biden a atterri à l'aéroport militaire de Melsbroek, dimanche, peu avant 21h.

Ce dimanche, Joe Biden a été brièvement accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo, des représentants des Affaires étrangères, de l'ambassade américaine en Belgique, de la mission américaine auprès de l'OTAN et de celle liée à l'Union européenne.

A sa descente de l'avion, Joe Biden a eu droit à une haie d'honneur composée de 12 militaires et de 3 musiciens. Après avoir échangé une poignée de main et un mot avec les officiels présents, il a pris la route vers l'ambassade américaine où il résidera durant son séjour en Belgique.







Ce lundi, il se rendra au siège de l'OTAN à Haren dès 10h30. L'organisation du traité de l'Atlantique nord tient un sommet en présence de tous les chefs d'Etat des pays membres. Quelques heures plus tard, Joe Biden rencontrera son homologue turc, Recep Erdogan, avant de rentrer dans l'ambassade américaine où il passera la nuit.

Ce mardi, une réunion bilatérale est prévue au Palais royal avec le président américain Biden et le Secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La Belgique sera représentée par le Roi Philippe, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. Parmi les thèmes centraux annoncés : le coronavirus, le dialogue entre l'UE et les États-Unis et le climat.

L'après-midi sera consacré à l'Europe dans le quartier Schuman. Le résident de la Maison Blanche s'entretiendra avec deux dirigeants: la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil, Charles Michel.

Durant la durée de ce séjour, la circulation sera perturbée dans plusieurs quartiers à Bruxelles. Vous retrouverez le détail dans cet article.