Financité porte plainte contre les grandes banques belges

(Belga) L'ASBL Financité qui lutte pour plus d'inclusion financière a déposé une plainte auprès de l'Autorité belge de la concurrence visant les deux regroupements bancaires en matière de distributeurs de billets, rapporte Le Soir lundi.

"Nous étions inquiets des deux initiatives lancées en 2019 et en 2020 pour une gestion interbancaire des réseaux d'automates. Il faut rappeler que le cash est un bien public : les banques ont bien le monopole de nos dépôts d'argent mais elles ne peuvent pas empêcher la population d'y accéder", explique Anne Fily, chercheuse chez Financité. "Après enquête, nous avons remarqué qu'aucun dossier préalable à la constitution de ces deux sociétés n'avait été déposé à l'Autorité belge de la concurrence : ce qui nous semble contraire au droit en la matière". Le courrier de Financité envoyé vendredi vise les entreprises Batopin, société anonyme qui compte dans son actionnariat les quatre plus importantes banques du pays, BNP Paribas Fortis, KBC,ING et Belfius, et Jofico, coopérative constituée par de plus petites institutions, Argenta, AXA Banque, Crelan, vdk bank et bpost. Pour Financité, "il est incompréhensible que de telles entreprises dont l'activité consiste à fortement réduire le service aux usagers ont pu voir le jour apparemment sans aucune restriction". L'ASBL évoque deux potentielles infractions au code du droit économique. "Ensemble, les entreprises fondatrices ont un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Si elles créent une société commune, elles doivent notifier leur projet auprès de l'Autorité nationale de la concurrence", poursuit Anne Fily. "Or, il n'y a, à notre connaissance, aucune trace de tels dossiers. Par ailleurs, il nous semble que ces deux projets pourraient également être analysés sous l'angle des pratiques restrictives de concurrence". Financité lance également une pétition "Soyons cash" sur la même thématique. (Belga)