Des hôpitaux publics francophones en grève ce lundi: le personnel dénonce l'harmonisation des barèmes et ses conditions de travail

A l'appel de la CSC Services publics, le personnel de nombreux hôpitaux publics est en grève ce lundi en Wallonie et à Bruxelles. Il veut dénoncer l'harmonisation des barèmes du public et du privé présentée par le groupe de pilotage IFIC. "Non seulement la valorisation tant attendue n'est pas au rendez-vous mais l'attractivité du métier est encore affaiblie", regrette le syndicat.

De nombreux soignants quittent la profession et les jeunes ne l'embrassent pas

Selon le syndicat chrétien, le personnel est déterminé, des services entiers se déclarant en grève, notamment en province de Liège. Des rassemblements auront notamment lieu au CHR de la Citadelle, au Centre hospitalier du Bois de L'Abbaye Seraing et Waremme ou encore au CHR de Verviers. Parmi les autres participants aux actions, la CSC dénombre Ambroise Paré et le CHP Chêne aux Haies à Mons, l'ISPPC et le CHU Montignies-le-Tilleul pour la région de Charleroi, Les Marronniers à Tournai, Le Domaine dans le Brabant wallon ou encore le CHR Namur ainsi que le site de Vivalia à Arlon.



©Alertez-nous

Le personnel soignant, déjà fragilisé par la crise sanitaire, accueille ce projet de réforme barémique comme "un véritable coup de grâce", explique Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services publics. "Alors qu'il attend une valorisation bien méritée, on est en train de faire tout le contraire. En rendant le métier de moins en moins attractif, de nombreux soignants quittent la profession et les jeunes ne l'embrassent pas. Résultat, faute de personnel suffisant, les conditions de travail se détériorent davantage."

La crainte de traitements à plusieurs vitesses au sein d'un même service

Pour le syndicat, le nouveau système "créera le chaos" en faisant cohabiter des traitements à plusieurs vitesses au sein d'un même service. "Pour nous, il est clair que chaque travailleur doit pouvoir bénéficier du barème le plus avantageux tout au long de sa carrière, ce qui n'est pas garanti avec l'IFIC", détaille Lina Cloostermans. La CSC déplore également que la pénibilité du métier ne soit pas prise en compte.