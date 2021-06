Ramillies: des bénévoles pourraient être recherchés pour une tâche inattendue

L'entretien des cimetières est un vrai casse-tête pour les communes. Le bourgmestre de Ramillies souhaite donc faire appel aux volontaires.

Le manque d'ouvriers, couplé à l’interdiction des produits chimiques compliquent les travaux de jardinage dans les cimetières. Dans beaucoup d'endroits, on n'arrive plus à gérer les mauvaises herbes. C'est le cas de Ramillies qui compte 12 cimetières et plus de 3.000 tombes.

D'où l'idée du bourgmestre de faire appel aux habitants sur base bénévole. Ceux-ci donneraient un coup de mains aux ouvriers communaux. On travaillerait en équipe par village. Et la commune fournirait le matériel aux "ambassadeurs de propreté". Une façon d'associer les habitants à la vie communale.

A ce stade ce n'est qu'une idée. Aucune décision n'a été arrêtée, mais la proposition a été très bien accueillie lors du dernier conseil communal.