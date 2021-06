Les coquelicots présents en nombre cette année: comment cela se fait-il?

Vous avez sûrement observé de nombreuses taches rouges le long des routes, en ville aussi. C'est la saison des coquelicots et ils fleurissent particulièrement cette année

Sur les talus, le long des nationales, sur la berme centrale au milieu de l'autoroute, en bordure des champs (son endroit de prédilection) mais aussi en ville entre les pavés de trottoir ou dès qu'il trouve un bout de parterre, le coquelicot s'installe partout. Et les insectes ne sont pas les seuls à en profiter !

"Moi j'adore, ça fait champêtre, ça fait l'été, ça fait de la gaieté c'est beaucoup de lumière, j'adore qu'il y ait plein de coquelicots partout, mais il ne faut pas les arracher parce qu'ils meurent directement si vous les enlevez", explique une piétonne.

"Quand j'étais jeune, dans les prairies, il y en avait toujours partout des coquelicots. Maintenant, quand on en voit, on est contents parce qu'avec la planète et tout ce qui se passe maintenant, on est tout heureux d'en retrouver", ajoute un cycliste.

Le coquelicot parvient même à pousser entre deux briques d'un mur. S'il est omniprésent aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il produit beaucoup de graines.

"Ça se multiplie vite et les conditions actuelles sont favorables. On les trouve beaucoup en bord de chemin : des zones dégagées, bien ensoleillées, ouvertes et associées aux cultures. Et ils commencent à revenir parce qu'on utilise de moins en moins de pesticides et heureusement", explique Sophie Pittors, biologiste à l'observatoire du monde des plantes d'ULiège.

Les coquelicots stars des réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, en ce moment, les coquelicots sont presque en train de détrôner les chats. Leurs pétales délicats ont l'art de provoquer les photographes. Le net est envahi de leur rouge délicat.

Le coquelicot est un cousin du pavot dont on extrait l'opium et la morphine, mais ses propriétés médicinales sont nettement plus sages.

"C'est une plante qui a des vertus somnifères donc on peut en prend pour les insomnies. Et c'est aussi une plante qui a des vertus calmantes, apaisantes", ajoute la biologiste.

Pour le consommer en tisane par exemple et en toute sécurité, il est préférable de prendre conseil auprès d'un herboriste ou d'un pharmacien.