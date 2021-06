Des centres de dépistage du Covid débordés avant les départs en vacances: "Des rendez-vous sont déjà pris pour juillet et août"

Les centres de dépistage commencent à être débordés par les demandes de dépistage avant les départs en vacances, en plus des tests habituels. A Bruxelles, le planning n’est ouvert que pour deux semaines. En Wallonie, il est grand temps de prendre rendez-vous pour cet été.

A Gosselies, Darina décolle pour Teneriffe dans deux jours. Elle a donc dû rapidement trouver un endroit pour se faire tester. "Il faut penser à tout. Le test, les formulaires,… C’est beaucoup, mais quand on s’organise bien, ça va", explique Darina.



Depuis le début du mois de juin, la demande de tests PCR avant les départs en vacances ne cesse d’augmenter.



"La semaine passée, nous avons fait à peu près 2000 tests et dans ces tests, 37% étaient des tests réalisés en vue d’un voyage. C’est une quantité qui a tendance à augmenter ces dernières semaines (…) on est full jusque fin juin et certains rendez-vous sont déjà pris pour juillet et août. Donc il faut essayer de trouver une place quelque part. On essaie de s’adapter, de répondre à la demande. Mais malgré tout, avec les autres tests qui sont réalisés, notamment pour les patients symptomatiques, les contacts à hauts risques et pour les retours de voyages, ce n’est pas facile de tout combiner", précise Alexandre Grimmelprez, médecin biologiste à la clinique Notre-Dame de Grâce.

Il est conseillé de bien se renseigner au préalable concernant les conditions du pays de destination.



"C’est surtout au niveau administratif par la suite où certains pays demandent d’avoir des protocoles en francais, c’est suffisant. Nous proposons également ces protocoles en anglais pour les pays qui le demandent, comme la Grèce par exemple", détaille Sébastien Blanc, responsable technique du laboratoire au centre de prélèvements Ambroise Paré.



A Boussu, il est également possible d’effectuer un test antigénique autorisé pour certaines destinations. Il est moins couteux qu’un test PCR. 16 euros au lieu de 47 euros.



"Il va détecter des protéines à la surface du virus. Ce test est beaucoup plus rapide (…) Il est accepté par certains pays, comme l’Espagne ou la Suède", ajoute Sébastien Blanc.



Les résultats des tests sont disponibles dans les 24 heures. Le centre pourra accueillir jusqu’à 84 patients par jour.