Célébrations des fans des Diables Rouges: vers une hausse des contaminations? La réponse d'Yves Van Laethem

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus, était l'invité du RTL INFO 19H ce lundi soir. Il a notamment commenté les scènes de joie de samedi soir, suite à la victoire des Diables Rouges face à la Russie, durant lesquelles les gestes barrières ont parfois été oubliés.

Ces célébrations auront-elles des conséquences sur l'évolution de l'épidémie en Belgique? Yves Van Laethem craint-il une hausse des contaminations dans les semaines à venir après cet événement? "Il n'est pas impossible que d'ici une à deux semaines, on ait une augmentation des contaminations dans un public plutôt jeune et d'âge moyen. Ce qu'on espère, c'est que le volume des gens vaccinés nous évitera une augmentation significative des hospitalisations et ce qui se passerait en soins intensifs. Je pense qu'on a bon espoir à ce niveau-là."

"Si vous prévoyez un été relativement calme, qu'en sera-t-il de l'automne, après le retour des vacances. Avez-vous des craintes à ce propos?", a demandé Caroline Fontenoy dans le RTL INFO 19H.

"On va bien sûr se retrouver dans une situation dans laquelle, les gens retrouvent le travail, l'école, reviennent de l'étranger. C'est ce qu'on a connu l'année passée. La grosse différence, c'est qu'on aura à ce moment-là 70 à 80% de la population de plus de 18 ans qui aura été vaccinée avec deux doses. Ce qu'on peut donc espérer, s'il n'y a pas un variant vicieux, c'est qu'on puisse passer au travers, peut-être avec quelques bosses, mais de manière raisonnablement sûre."