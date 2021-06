Les talibans plus impitoyables que jamais: ils assassinent 4 personnes qui vaccinaient des enfants contre la polio

Quatre vaccinateurs anti-polio ont été tués et quatre blessés dans une série d'attaques apparemment concertées mardi matin dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé le ministère de la Santé afghan et la police locale. Selon le porte-parole du ministre Osman Taheri, joint par l'AFP, les attaques se sont toutes produites entre 30 minutes et une heure d'intervalle les unes des autres dans la province du Nangarhar. "Ils étaient là pour immuniser les enfants contre la polio quand ils ont été tués par des hommes armés", a déclaré M. Taheri, qui a précisé que les attentats s'étaient déroulés en trois lieux différents. Deux ont eu lieu dans les districts de Khogyani (deux morts et un blessé) et de Surkhrod (deux morts). Trois autres employés du programme de vaccination ont été blessés dans une troisième attaque à Jalalabad même, la capitale provinciale, a expliqué le porte-parole de la police du Nangarhar, Farid Khan. "Il s'agissait d'attaques préparées et coordonnées par l'ennemi", a-t-il ajouté.

Farid Khan a accusé les talibans d'être derrière ces attentats: "C'est l'oeuvre des talibans, ils visent le personnel de santé et privent les gens des vaccins anti-polio".

Au moment où les troupes américaines parachèvent leur retrait, qui doit être officiellement terminé d'ici au 11 septembre mais avance à grand pas, les talibans accentuent leur pression militaire sur l'armée afghane en province. Soupçonnés par les autorités d'être derrière plusieurs attaques récentes visant des civils, dont des démineurs dans le nord (10 morts) la semaine dernière, les talibans ont chaque fois démenti. Pour la cheffe de la Commission indépendante des droits de l'homme, Sharzahad Akbar, "nous sommes rendus à un point où des employés du déminage, des infirmiers, des vaccinateurs, des défenseurs des droits de l'homme et toutes ces personnes qui essaient de sauver des vies et celles de nos enfants sont systématiquement tuées". "Et il n'y a aucun mécanisme de prévention ni aucune sanction pour les auteurs", a-t-elle dénoncé sur Twitter.

L'Afghanistan a lancé fin mai sa seconde campagne annuelle de vaccination anti-polio à destination de près d'un million d'enfants de moins de cinq ans, avec le soutien de l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) et de l'Organisation mondiale de la santé.