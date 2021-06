Le roi du Maroc fait baisser les prix des billets d'avion: prise d'assaut, l'agence Royal Air Maroc à Bruxelles "ferme ses portes"

Le roi marocain Mohammed VI a donné ses instructions pour faciliter le retour des Marocains résidant à l'étranger dans leur pays à des prix accessibles. Le communiqué publié par son cabinet royal dimanche est adressé à l'ensemble du secteur du tourisme et a été relayé par l'ambassade du Maroc en Belgique sur sa page Facebook.

Parmi les exigences formulées, l'ordre est donné "à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu'aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous".

Des files, puis une fermeture

L'information a suscité une file importante devant les bureaux de Royal Air Maroc à Bruxelles dès lundi. Ce mardi, nous apprenions via un message et une photo envoyés via notre bouton orange Alertez-nous, que "l'agence de Bruxelles ferme soudainement ses portes" (photo ci-dessus). Le témoin qui nous a contactés explique que "lundi, déjà, j'avais fait la file, mais pour rien ; et aujourd'hui, c'est carrément fermé, il n'y a plus d'employé à l'intérieur et une affiche sur la porte". Et via le site ? "C'est blindé, impossible de réserver".

Selon notre témoin, "actuellement les prix pour aller de la Belgique vers le Maroc, via Ryanair par exemple, c'est 600€ par personne ! Pour une famille, vous imaginez, ça revient à 3.000€, c'est la folie". Raison pour laquelle les prix de la RAM, "150€ par personne si on est 2, et 95 euros par personne si on est plus", ont attiré une grande foule sur place. "Certains ont réussi à réserver lundi, mais tous les vols ont vite été remplis".

Il va donc essayer de partir d'une autre ville pour rejoindre le Maroc, qui a officiellement réouvert ses frontières (mais avec conditions) ce 15 juin.

Nous ne sommes pas parvenus à joindre Royal Air Maroc pour une confirmation.