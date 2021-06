Fin du port du masque et ouverture des salles de spectacles: Liège se déconfinera un peu plus le 26 juin

Dans le cadre du déconfinement, et conformément aux décisions du Comité de concertation, la ville de Liège met fin à l'obligation du port du masque dans l'espace public et autorise la réouverture de grandes salles de spectacles. Ces deux dispositions seront d'application dès le samedi 26 juin, a-t-on indiqué mardi à la Ville de Liège par voie de communiqué.

Les salles de spectacles peuvent à nouveau ouvrir leurs portes au public, moyennant le respect des conditions sanitaires, comme un nombre limité de places, et après avoir reçu l'autorisation des autorités locales. Les gestionnaires sont donc tenus de compléter un formulaire CIRM (Covid Infrastructure Risk Model). La Ville de Liège a reçu des dossiers complets pour quatre établissements culturels, à savoir le Théâtre de Liège, le Trocadero, l'Opéra Royal de Wallonie (ORW) et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL).

"Compte tenu de la complétude des dossiers et de l'engagement des gestionnaires à respecter les protocoles sanitaires, Willy Demeyer (le bourgmestre de Liège, NDLR.) a autorisé la réouverture de ces quatre salles. Ce qui constitue une excellente nouvelle pour la vie culturelle liégeoise", précise-t-on.

Concernant le port du masque dans l'espace public, l'arrêté du bourgmestre qui l'impose dans le périmètre du centre-ville sera levé le vendredi 25 juin. En effet, le centre-ville est actuellement fort fréquenté, entre l'Horeca ayant repris ses activités tant en intérieur qu'en terrasses et les étudiants qui suivent à nouveau les cours en présentiel. Sachant que le début des vacances scolaires marque traditionnellement un ralentissement de l'activité et de la fréquentation dans l'hyper-centre, le bourgmestre de Liège lèvera son arrêté le vendredi 25 juin. Ainsi, dès le samedi 26 juin, il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans l'espace public liégeois.

Par contre, "le masque devra toujours être porté dans les lieux visés par l'arrêté ministériel, notamment les lieux accessibles au public, les commerces, les administrations et les transports en commun (ainsi qu'aux arrêts de bus)", conclut-on à la Ville de Liège.