Wall Street en repli avant le début d'une réunion de la Fed

La Bourse de New York était en baisse mardi matin au lendemain de records et avant l'ouverture de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones reculait de 0,36% à 34.269,11 points, le Nasdaq cédait 0,38% à 14.120,77 points et S&P 500 reculait de 0,21% à 4.246,30 points.

Le Nasdaq et le S&P 500 avaient atteint des records la veille à la clôture, tandis que le Dow Jones avait fini dans le rouge.

"Les actions américaines font du surplace en début de séance au moment où les investisseurs analysent une série de données économiques et attendent la décision de politique monétaire de la Fed demain", notent les experts de Charles Schwab.

Avant l'ouverture du marché, les acteurs du marché ont prix connaissance de la hausse annuelle sans précédent de 6,6% des prix de gros aux Etats-Unis, selon l'indice PPI du Département du Travail.

Les ventes au détail ont, elles, reculé en mai, à la fois en raison de la fin des chèques de relance du gouvernement, des pénuries affectant l'automobile et des consommateurs qui dépensent davantage dans les services, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Parmi les valeurs du jour, l'avionneur Boeing s'appréciait de 0,68%. Des responsables européens et américains ont confirmé mardi un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour résoudre leur vieux conflit sur les subventions illégales accordées à Airbus et Boeing.

Le site de paris sportifs DraftKings chutait de 8,06% après un rapport accablant de la société de recherche en investissement Hindenburg Research remettant en question certaines pratiques de l'entreprise et s'interrogeant sur sa valorisation boursières. Hindeburg a indiqué avoir parié sur une baisse du titre de DraftKings.

Yelp, qui référence des commerces locaux, baissait de 0,70% après avoir pourtant annoncé un record en mai pour les réservations de restaurants aux Etats-Unis via sa plateforme.