"Merci aux gens belges": Justin Trudeau, Premier ministre canadien, était lui aussi dans notre pays ce mardi

Justin Trudeau s'est rendu mardi au site de production de la société pharmaceutique Pfizer à Puurs. Le Premier ministre canadien a pu visiter le département de stockage et de conditionnement des vaccins contre le covid. Il a remercié les employés du site pour l'envoi des 10 millions de doses adressées au Canada, ainsi que le Premier ministre belge Alexander De Croo (Open VLD) pour la coopération entre les deux pays durant la crise du coronavirus. "Merci au gouvernement belge, à l'Europe, et aussi aux gens belges et les gens ici chez Pfizer, pour avoir aidé tellement, pas juste les Canadiens, mais le monde entier, on est extrêmement reconnaissant", a-t-il déclaré.

Là-bas comme chez nous, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui est effectivement le plus utilisé. Et si aujourd'hui, les vaccins destinés au Canada proviennent de l'usine de production américaine de Kalamazoo (Michigan), ils venaient jusqu'au début de mois de mai dernier du site de Puurs.

Alexander De Croo a profité de la présence de son homologue d'outre-Atlantique pour parler des relations commerciales belgo-canadiennes. "La conclusion du traité AECG en 2017 a été très intéressante pour nos deux pays. Depuis lors, les échanges commerciaux ont augmenté de 30%, notamment entre les PME", s'est-il réjoui.