 Les tests de Mathieu: que vaut la Terrace, la première télévision conçue pour... l'extérieur de votre maison ?

Samsung est le N.1 mondial de la TV depuis 15 ans, et aime le répéter lors des différents évènements presse cette année. En tant que leader, on a des responsabilités: un peu comme Dyson et son aspirateur laser (voir mon test), Samsung doit proposer des produits innovants.

Il a donc depuis quelques temps une gamme baptisée Lifestyle, et dans laquelle on retrouve par exemple The Frame et The Serif, des télévisions qui ressemblent à tableaux, et qui affichent dans une ambiance lumineuse adaptée des œuvres d'art sélectionnées par le géant sud-coréen. Et le fameux Sero, cette TV rotative qui s'adapte aux contenus des réseaux sociaux issus du smartphone (voir mon article de 2020), et un incroyable projecteur (The Premiere) laser qui, éloigné de 11 cm seulement du mur, peut y projeter une image de grande qualité et de grande taille (avec du son !):







Une Terrace sur votre terrasse ?

C'est déjà pas mal, mais juste avant l'Euro 2021, Samsung a lancé en Belgique The Terrace, dont j'aimerais vous parler. Il s'agit d'une TV QLED 4K d'extérieur, la première au monde à être destinée au grand public et produite en série. Lors d'un début de soirée ensoleillée au bord d'une piscine, on a admiré la luminosité automatique de cet écran inédit. Luminosité qui peut atteindre 2.000 candelas par mètre carré. Ça ne vous dit probablement rien, mais sachez que ça tourne habituellement autour des 500.

Mais il en faut plus pour réussir une TV utilisable à l'extérieur en plein soleil. Samsung a donc ajouté un nouveau type de filtre antireflet annulant tous les effets 'miroir' inévitables dans une environnement aussi lumineux. Je n'ai effectivement vu aucun reflet, et la luminosité était toujours suffisante, un peu comme celle des écrans géants. En option, deux supports muraux robustes et inclinables sont disponibles.

Cette télévision peut rester dehors: une bâche pour l'hiver est fournie, mais l'appareil étanchéifié résiste à la poussière et à une drache belge (IP55). Pour s'en assurer, Samsung nous a fait tirer au fusil à eau pendant de longues minutes, sous tous les angles, et les gouttelettes ont ruisselé sur le revêtement.

A l'intérieur, c'est une TV Samsung comme les autres. Le plus simple pour diffuser un match de foot sera sans doute de la connecter à internet en Wi-Fi, puis de 'caster' des vidéos à partir de l'application du smartphone (Netflix, RTL Play, etc). Et il y a pas mal d'applications intégrées dans le système d'exploitation de Samsung, donc il suffit de lui donner du réseau…

Bien entendu, ce genre d'appareil a un prix: les tailles 55, 65 et 75 pouces ont un prix recommandé en Belgique de 3 999, 4 999 et 6 499 euros.