Smartphones à l'école primaire: la ville de Seraing a décidé de les consigner, en plus de les interdire

Les smartphones à l'école sont un problème de société. Comme tout le monde a tendance à le consulter de plus en plus au fil des ans, pour 36 raisons différentes (parfois des bonnes…), des situations délicates et inédites surgissent à l'école.

Des élèves du primaire, dans des écoles de Seraing, ont même filmé leur professeur dans des situations parfois inconfortables, et ont partagé ces vidéos. Cela a généré des conflits avec les parents. "Il y a également des enfants qui prennent des photos dans les toilettes", a confié Alain Decerf, l'échevin de l'enseignement, à nos confrères de SudPresse.

Des établissements scolaires se sont plaints auprès de la commune, qui a décidé de modifier le règlement d'ordre intérieur de ses écoles communales. Désormais, les téléphones, qui étaient déjà interdits, seront désormais consignés au niveau des instituteurs, avant d'entrer en classe. Ils seront restitués à la fin des cours.