Coronavirus - Le certificat belge "Covid safe" disponible mercredi pour voyager en Europe au 1er juillet

(Belga) Le certificat belge prouvant qu'une personne est protégée contre le coronavirus ("Covid safe") est disponible dès ce mercredi, ont annoncé les développeurs du système, la plate-forme eHealth et Digitaal Vlaanderen, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Ce lancement, deux semaines avant la date officielle convenue par les Etats membres de l'Union européenne pour l'utilisation de cet outil transfrontalier, permettra une familiarisation avec l'application CovidsafeBE avant l'été et son flot de départs en vacances. Concrètement, dès le 1er juillet, toute personne séjournant en Belgique âgée de 6 ans ou plus et qui veut entreprendre un voyage vers l'un des pays de l'UE pourra prouver, grâce à ce certificat, qu'elle est protégée contre le coronavirus et ainsi faciliter ses déplacements. Trois types de certificats co-existent: un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d'un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) et un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test). L'outil est gratuit et disponible en français, néerlandais, allemand et anglais. Cet outil est le fruit d'une collaboration entre les autorités régionales du pays, l'Institut de santé publique Sciensano et la plate-forme eHealth du gouvernement fédéral. "Le certificat belge est l'un des premiers à voir le jour au sein de l'Union européenne", qui a fixé le format d'un QR code à présenter, sous forme imprimée ou numérique, au moment de franchir une frontière, a précisé Frank Robben, d'eHealth (Belga)