Disparition de Delphine Jubillar en France: son mari aurait été placé en garde à vue

Selon plusieurs médias français, le mari de Delphine Jubillar, disparue dans le Tarn depuis décembre 2020, a été mis en garde à vue ce mercredi.

Cédric Jubillar aurait été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme à Cagnac-Les-Mines. Les enquêteurs auraient été dubitatifs quant aux incohérences dans le récit du mari de l'infirmière disparue. Il a déjà été entendu deux fois par les gendarmes après la disparition de son épouse, et avait dit s'être couché vers 22h, alors que Delphine Jubillar quittait le domicile familial vers 23h pour promener les deux chiens du couple.

L'infirmière n'est pas rentrée de cette balade, selon son époux, alors que les chiens seraient revenus sans elle. Réveillé en pleine nuit, Cédric Jubillar aurait alors constaté la l'absence de sa femme. Pourtant, selon les enquêteurs, les données téléphoniques de Cédric Jubillar prouvent qu'il serait resté éveillé une partie de la nuit.

Selon eux, une dispute aurait pu éclater entre le couple, et Cédric Jubillar n'aurait pas supporté que sa femme lui annonce qu'elle souhaitait se séparer de lui.

Une disparition mystérieuse

La disparition aussi mystérieuse qu'inexpliquée de Delphine Jubillar, juste avant Noël, continue d'intriguer proches et enquêteurs à la recherche de cette infirmière de 33 ans. Les gendarmes ont sondé lacs et rivières, mené des battues dans les champs et les bois autour du village de Cagnac-les-Mines, une ancienne cité minière de 3.000 habitants située près d'Albi, où la jeune femme habitait, avec son mari et ses deux garçons, une maison qui a été plusieurs fois perquisitionnée.

L'information judiciaire a été ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration" et les enquêteurs privilégient la piste criminelle.