Saule présente son nouvel album: il l'avait fini il y a 2 ans, puis... a tout recommencé

L'invité du RTL INFO Avec vous ce midi était Saule, chanteur rebelle et rêveur, qui nous emmène nous évader avec sa guitare, et dont le nouvel album, qui s'appelle Dare-Dare, sort vendredi.

Il y a 2 ans, vous aviez enregistré un album entier et que vous avez presque tout jeté à la poubelle, c'est vrai ?

"Oui, à mon avis, je deviens difficile avec le temps, ça doit être un truc comme ça. En tout cas c'est vrai que j'ai une équipe géniale, des musiciens supers. On était en studio à Paris, on a enregistré 12 titres et en fait, c'est juste moi, de moi à moi, je me suis dit que j'avais l'impression que je pouvais aller plus loin, et donc ces morceaux, on les gardera peut-être, on les sortira peut-être. En tout cas, à l'instant T, je me suis dit :'J'ai envie de faire mieux'. En plus, il y a eu le confinement donc j'ai eu du rab pour écrire ce disque, le peaufiner et en faire vraiment une petite pièce ciselée".

Faire mieux, ça veut dire quoi ? C'est au niveau des arrangements, des textes... ?

"Au niveau de tout parce qu'une chanson, à la base, elle touche les gens ou elle ne les touche pas. La base que j'ai toujours eue dans Saule, c'est que si moi je suis touché par les chansons que je fais, il y a peut-être des chances que ça touche les gens. Et je sentais que j'étais dans un truc où justement, les arrangements étaient peut-être supers, le son était super mais les chansons en tant que telles ? Je me suis dit : est-ce que ça va vraiment parler au coeur des gens ? Et donc, je me suis un peu auto-challengé et je me suis dit : j'ai vraiment envie de faire mieux, et aujourd'hui, je suis très content du disque."

Vous testez vos chansons en les faisant écouter à vos proches ?

"C'est vrai que je fais toujours écouter à mes proches, c'est toujours un super baromètre généralement parce que les proches nous disent les choses telles qu'elles sont. Donc, ils n'ont pas peur de mettre trop de filtres et donc c'est plutôt chouette. D'habitude, il y a le live sur lequel je peux tester mais là j'ai été bloqué par rapport à ça. Là, c'est super de reprendre les dates et de pouvoir rejouer les chansons et pouvoir les faire découvrir en live."