Sous le soleil, certains chapeaux protègent mieux que d'autres

Quand il fait aussi chaud, il faut également penser à protéger sa tête! Chapeau, bob ou casquette, porter un couvre-chef est souvent un réflexe, mais tous ne sont pas forcément efficaces. Michaël Menten avec Gaëtan Delhez se penchent sur la question.

Sur le marché de Wavre aujourd’hui, on le trouvait un peu partout: le chapeau est utile, mais pour certains comme Mireille, il est tendance. "Il est un peu provençal non, mon chapeau?", demande la promeneuse. "Ou alors un peu félin?", dit-elle avec humour en montrant un détail de motif léopard.

Un double bob?

"J’adore les chapeaux!", déclare une autre dame un peu plus loin. "J’en mettrais tout le temps!" Pour se protéger, Renée a même sorti le double bob aujourd’hui: "C’est moins chaud, le soleil tape moins".

Devant le stand de chapeaux de Jean-Marie, c’est l’effervescence aujourd’hui. Ce qui fonctionne le mieux ? "Tout ce qui est chapeau, casquette et bob."

Le nec plus ultra du chapeau?

Mais lequel est le plus efficace en plein soleil? Selon Bernadette Pierre, gérante d’un magasin de chapeau, "le nec plus ultra du chapeau, c’est le panama". "La paille est Panama est une paille qui a été fabriquée en Equateur et qui est particulièrement bien adaptée pour lutter contre le soleil."

La casquette? Il y a mieux

Prudence, car certains chapeaux ne protègent pas totalement votre tête. Méfiez-vous de la casquette par exemple: "Il y a mieux que ça", nous apprend Etienne Maniquet, médecin généraliste. « Un bob, un chapeau plus ample éventuellement, avec une protection circulaire de la tête sera plus efficace. Il protégera mieux toutes les parties potentiellement exposées au soleil.

N’oubliez pas d’ajouter de la crème solaire, et vous devriez être prêts pour l’été !