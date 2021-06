Grâce à une augmentation de son budget, la justice engage et se veut plus FERME

La justice engage. 1.400 personnes vont être embauchées dans les palais de justice et les prisons du pays... Le budget de fonctionnement va augmenter de 500 millions d'euros dans les 3 ans.

Un investissement conséquent va être réalisé pour le secteur de la justice. Le budget passe de deux milliards à près de deux milliards et demi d'euros d'ici 2024.

Mais comment le budget sera-t-il réparti?

Tout d'abord, du personnel va être engagé dans les différentes sections du système judiciaire. D'ici fin 2022, 1.400 nouvelles personnes seront engagées. Une manière d'éliminer l'arriéré judiciaire très important dans les Cours d'Appel.

Fabienne Bayard, présidente du Collège des Cours et Tribunaux: "L'objectif de toujours pour une juridiction est de traiter les dossiers qui rentrent dans un délai raisonnable. Certaines juridictions sont plus pénalisées que d'autres et connaissent un arriéré plus important que d'autres..."

Rénover les palais de justice notamment celui de Bruxelles est aussi une priorité: 6 millions d'euros supplémentaires seront prévus chaque année. Pour les prisons ce sera 8 millions d'euros.

Le ministre veut aussi rendre la justice plus humaine. Améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles en fait partie. Au cours de cette année, quatre nouveaux centres de soins seront notamment ouverts

L'accent est aussi mis sur une justice plus ferme. Exemple: exécuter plus de peines notamment celles de moins de six mois...

Vincent Van Quickenborne, ministre fédéral en charge de la Justice et de la mer du Nord détaille l'objectif dans le RTLINFO. "A partir du 1er décembre de cette année, on va aussi exécuter les peines les plus courtes c'est-à-dire qu' aujourd'hui et les peines en dessous de six mois de prison ne sont pas exécutées. Et donc les gens sont libres de peine. Et pour les peines entre six mois et trois années, on veut aussi être aidé donc on va désigner des magistrats pour que, aussi, ces peines-là soient exécutées."

De nouveaux moyens sont aussi alloués pour lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité. Enfin, la sécurité routière sera améliorée rendant les radars actifs 24h/24.