Londres demande à l'UE le report de mesures pour l'Irlande du Nord

(Belga) Le gouvernement britannique a indiqué mardi avoir demandé à l'Union européenne de repousser l'entrée en vigueur de limitations sur les expéditions de viande réfrigérée de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, au coeur de tensions post-Brexit entre Londres et Bruxelles.

"Nous avons demandé et suggéré à l'UE que le meilleur moyen d'aller de l'avant serait d'approuver une extension de la période de grâce, au moins pour un moment", a déclaré le ministre chargé du Brexit, David Frost, devant une commission parlementaire. Cela doit permettre "aux discussions actuelles de se poursuivre et d'essayer de trouver des solutions". "Je garde encore un certain espoir qu'ils puissent être d'accord", a ajouté l'ancien négociateur en chef britannique pour le Brexit, dénonçant une nouvelle fois l'approche "puriste" des Européens dans ce dossier. Effectif depuis le 1er janvier, le protocole nord-irlandais, négocié dans le cadre de l'accord de Brexit, maintient de fait la province britannique d'Irlande du Nord dans le marché unique et l'union douanière européens pour les marchandises, en prévoyant des contrôles douaniers sur les biens arrivant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, séparée par la mer. L'objectif est d'éviter que les contrôles aient lieu entre la province et la république d'Irlande au sud, et ainsi prévenir le rétablissement d'une frontière dure entre les deux territoires qui pourrait compromettre la paix en Irlande du Nord, après trois décennies de violences sanglantes. Mais ces mesures perturbent les échanges et provoquent la colère des unionistes, qui défendent le maintien de la province au sein du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique s'inquiète particulièrement de l'entrée en vigueur en juillet de règles empêchant l'envoi en Irlande du Nord de viande réfrigérée, une situation qui a été résumée dans la presse britannique comme une "guerre de la saucisse". Les négociations entre les deux parties sur l'application des dispositions commerciales spécifiques à l'Irlande du Nord n'ont jusqu'ici pas enregistré "beaucoup de progrès", a souligné David Frost. Il a prévenu que faute d'accord négocié, le Royaume-Uni envisagerait "toutes les options" y compris celle de passer outre certaines dispositions du protocole en invoquant son article 16 - qui l'y autorise en cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales. (Belga)