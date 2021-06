Prévisions météo: ils arrivent

Jeudi matin, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses locales, éventuellement orageuses. Sur le sud-est, toutefois, les éclaircies seront plus larges. L'après-midi, quelques averses (orageuses), éventuellement accompagnées de grêle pourront se déclencher, principalement sur l'ouest du pays. Maxima entre 26 degrés à la côte et 32 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud, s'orientant au secteur sud-ouest. A la côte, une brise de mer faible à modérée de nord-ouest s’établira l'après-midi.

En soirée de jeudi et la nuit suivante, la nébulosité sera variable à abondante. Des averses qui pourront être localement intenses et orageuses transiteront sur le pays depuis la frontière française. Minima toujours très doux entre 13 et 19 degrés sous un vent d'abord faible et variable puis faible à modéré de nord à nord-est en cours de nuit.

Vendredi, le temps sera déjà instable en matinée avec le passage de quelques averses remontant depuis la France en direction des Pays-Bas. Ces averses devraient déjà adopter un caractère orageux. A l'arrière, de belles éclaircies pourront temporairement se former, mais on attend de nouvelles averses dans le courant de l'après-midi. Celles-ci seront accompagnées d'orage et pourront être localement intenses, vraisemblablement surtout sur la moitié ouest du pays. Il fera encore chaud avec des maxima compris entre 23 degrés au littoral et 30 à 32 degrés en plaine. Le vent sera faible de nord-est le matin, mais deviendra modéré et s'orientera au sud l'après-midi.

Samedi, la journée débutera avec assez bien de nuages bas sur l'ouest et le centre alors que les éclaircies seront assez larges sur l'est. Au fil des heures, ces éclaircies gagneront progressivement les autres régions. Le temps devrait rester sec tout au long de la journée bien que quelques gouttes soient localement possibles en matinée. Les maxima seront compris entre 17 degrés sur l'ouest, 24 degrés sur le centre et 27 voire 28 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré et s'orientera de l'ouest en matinée au nord-est l'après-midi.

Dimanche, quelques averses orageuses pourraient déjà traverser le pays depuis la France en matinée. Ensuite, le temps deviendra temporairement plus calme, mais en cours d'après-midi ou en soirée, le risque d'orages devrait à nouveau augmenter. Les passages nuageux seront assez fréquents tout au long de la journée. Les températures maximales évolueront entre 21 degrés au littoral et 24 à 27 degrés sur les autres régions. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.