Les programmes estivaux de France Culture en podcast avant leur diffusion

France Culture proposera pour la première fois sur internet début juillet l'ensemble des programmes de sa grille d'été déjà créés, sans attendre leur diffusion à l'antenne, a annoncé jeudi la radio publique qui mise toujours plus sur le numérique pour attirer de nouveaux auditeurs.

Ces contenus seront mis en ligne le 5 juillet, date à laquelle la radio commencera à diffuser ses émissions estivales, a précisé à l'AFP Sandrine Treiner, la directrice de la station. "Tout sera proposé en podcasts", comme la radio le fait déjà de plus en plus souvent pour ses séries documentaires, enquêtes et autres fictions, a-t-elle assuré.

Une initiative qui s'appuie sur le succès simultané de France Culture sur les ondes et en numérique, les deux modes de diffusion se nourrissant mutuellement au lieu de se cannibaliser.

Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, la radio a réalisé en janvier-mars ses meilleures audiences pour cette période de l'année, avec près de 1,6 million d'auditeurs quotidiens (soit 2,9% d'audience cumulée). Parallèlement, elle engrangeait sur le seul mois de mars 32,4 millions d'écoutes numériques et se hissait à la 2e place des radios françaises en écoutes et téléchargements de podcasts.

Tandis que d'autres médias font relâche durant l'été, la radio proposera au contraire quantité de programmes inédits.

Avec un thème central cette année : "l'envie de raconter, à la fois comment la culture change le monde et comment la connaissance que l'on acquiert change notre vie", explique Sandrine Treiner. Et ce au travers d'un ensemble d'émissions telles que "Comment les livres changent le monde" avec Régis Debray, "les films qui ont changé nos regards", ou "Eureka", un magazine sur les grandes découvertes scientifiques.

France Culture proposera aussi huit "Grandes traversées", ces collections consacrées à de grandes personnalités (François Mitterrand, Diego Maradona, la Comtesse de Ségur, Gisèle Halimi...), des fictions au festival d'Avignon, des séries musicales le weekend (de Miriam Makeba à Amy Winehouse, en passant par les Beach Boys, Prince ou IAM)...