Fortes chaleurs: "Les personnes âgées ne ressentent pas toujours la sensation de soif, on doit trouver des astuces"

Par ces fortes chaleurs il est vivement recommandé de bien s'hydrater. Surtout pour les personnes les plus fragiles comme par exemple les seniors. Notre équipe de journalistes s'est rendue dans une maison de repos à Ottignies, dans la province du Brabant Wallon, pour constater les précautions en vigueur adoptées pour protéger les plus vulnérables.

Sur la terrasse de ce home cet après-midi, le thermomètre affiche 36 degrés. Renée n’en peut plus. elle vient de déguster une boule de glace à l'abri du soleil. "On cherche de l'ombre et on boit de l'eau", confie-t-elle à notre journaliste.

Ici, le personnel soignant passe dans les chambres 7 fois par jour… Au Menu aujourd’hui, on sert aux résidents de l'eau grenadine gélifiée…

Denise Rigaux est surprise de découvrir la boisson proposée: "C'est agréable mais je ne sais pas très bien comment il faut la boire", rigole la pensionnaire.

Dans le réfectoire, un atelier de crème glacée vient juste de débuter…

Maud Fossion, la référente démence, témoigne: "Les personnes âgées ne ressentent pas toujours la sensation de soif, on essaye de trouver des alternatives, comme des glaces et des fruits. On les fait consommer des aliments qui contiennent beaucoup d'eau."

Dans la salle, chacun à sa petite astuce pour chercher la fraicheur…

Au sous-sol, les bouteilles d’eau sont prêtes. Chaque résident doit en boire 1 litre et demi par jour en période de chaleur.

Et pour être certain, que personne ne manque de rien, des ventilateurs sont distribués dans les chambres. Le temps que les températures diminuent...