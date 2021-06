Terrible accident mortel sur la E40 à Blégny: la police cherche ceux qui se sont enfuis

Le samedi 12 juin 2021, vers minuit, plusieurs accidents avec délit de fuite ont eu lieu sur l’autoroute A3/E40 en direction d’Aachen, à hauteur de la sortie Blégny (sortie n°36).

La conductrice d’un véhicule Seat a emprunté la sortie d’autoroute et a ensuite perdu le contrôle de son véhicule. Son véhicule a percuté le mur en béton droit marquant la séparation entre l’autoroute et la bretelle. La conductrice a été éjectée du véhicule et a été projetée, dans le sens de la circulation, sur l’autoroute pour s’immobiliser en travers de la seconde bande de circulation.

Plusieurs véhicules ont alors percuté le corps de la dame. Parmi ceux-ci, plusieurs demeurent non-identifiés et ont pris la fuite sans s’arrêter et sans se manifester auprès des services de police.

Si vous êtes un de ces conducteurs et que vous ne vous êtes pas encore manifesté auprès des services de police, si vous avez été témoin de ces délits de fuite, si vous connaissez le(s) propriétaire(s) de ces véhicules ou encore si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet de Liège, le 17-06-2021.