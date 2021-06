Un mort et un blessé grave dans un accident à Ittre: une moto a percuté une camionnette

Les pompiers du Brabant wallon font état d'un mort et un blessé grave lors d'un accident impliquant une moto à Virginal-Samme.

Une personne a été tuée et une seconde a été grièvement blessée lors d'un accident de la route impliquant une moto et une camionnette, vendredi matin à Virginal-Samme, dans l'entité d'Ittre, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet du Brabant wallon.



Les services de secours brabançons wallons ont été appelés à intervenir, vendredi peu avant 8h00, dans la rue d'Hennuyères (RN280). Pour une raison indéterminée, une camionnette et une moto s'y sont percutées au niveau d'un carrefour. L'une des deux personnes se trouvant sur la moto a été tuée. L'autre a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital. Le conducteur de la camionnette est indemne.

En vue de déterminer les circonstances de l'accident, un expert judiciaire automobile et un médecin légiste ont été dépêchés sur les lieux à la requête du parquet du Brabant wallon dont la porte-parole n'est pas en mesure de préciser, à l'heure qu'il est, qui pilotait la moto et qui occupait la place de passager.