Effondrement dans un bâtiment en travaux à Anvers

Une nouvelle construction s'est partiellement effondrée vendredi dans le quartier Nieuw Zuid, au sud d'Anvers. Les pompiers avaient déjà dégagé et soigné vers 15h00 une dizaine de personnes des décombres. Ils étaient en contact avec d'autres personnes encore coincées sous les gravats.



L'échafaudage de l'édifice en construction s'est écroulé, entraînant l'effondrement d'une partie du bâtiment, situé Jos Smolderenstraat. Le plan médical d'intervention a été enclenché. Les pompiers demandent d'éviter les environs. Ils décrivent la situation comme "très instable", ce qui rend les fouilles très compliquées. Des orages sont en outre attendus en fin de journée. La Protection civile est sur place avec une équipe de chiens pisteurs et un drone. La cause de l'accident n'est pas encore connue.