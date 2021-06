Affaire Delphine Jubillar: la nouvelle compagne de son mari Cédric prend sa défense

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi, six mois après la disparition de son épouse, Delphine Jubillar, 33 ans, une infirmière du Tarn et mère de leurs deux enfants. "Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et vient d’être placé sous mandat de dépôt. (…) M. Jubillar conteste son implication dans cette affaire", a déclaré le procureur Dominique Alzeari, lors d'une conférence de presse.

Depuis la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric s'est affiché aux côtés d'une nouvelle femme, Séverine. Cette dernière s'est exprimée publiquement pour la première fois dans une interview donnée à nos confrères de France 3 Occitanie. Selon elle, Cédric Jubillar ne peut être impliqué dans la disparition de sa femme. "J'ai passé du temps avec lui pendant ces deux derniers mois. Pour moi, il est innocent, il ne m'a jamais montré une seule fois que ce serait lui qui aurait fait ce geste-là", a-t-elle confié. Avant d'ajouter: "Il est adorable, il est attachant. Il s'occupe bien de ses enfants, de l'intérieur de sa maison. (...) Je serais dégoûtée de m'être trompée. Je lui tiendrai la main jusqu'au dernier moment. Qu'on arrête de s'acharner sur moi et sur lui."

Rappel des faits

Cédric Jubillar avait signalé aux gendarmes la disparition de la mère de ses deux enfants de 2 et 6 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Le couple était en instance de divorce.

Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari.

Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police. A l'arrivée des gendarmes vers 04h50 du matin, Cédric Jubillar était en train de faire tourner une machine à laver, avec une couette à l'intérieur, s'est étonné le procureur.

Quelques jours après la disparition de son épouse, Cédric Jubillar avait pris part à une battue citoyenne réunissant un millier de personnes. Samedi 12 juin à Albi, il a participé à une marche en hommage à l’infirmière, organisée par ses collègues de la Clinique Claude-Bernard. Discrètement.