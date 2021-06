Par cette chaleur, la tentation est grande de venir travailler en short: est-ce autorisé?

Dehors, il fait 28 degrés. C’est donc presque naturellement que Benjamin opte aujourd’hui pour le short. Même, sur son lieu de travail.

"Aujourd’hui, j’ai pris un short parce qu’il fait assez chaud dehors. Je savais que j’allais rester dans un studio toute la journée où il fait assez chaud aussi donc j’ai préféré être un short pour le confort", raconte-t-il.



Le short pour le confort... Mais difficile de ne pas se poser la question avant de l’enfiler le matin : est-il autorisé, accepté, par son employeur ?

Romain travaille ici depuis quelques jours. Lui aussi a hésité, mais une faction de seconde seulement. Ce sera le pantalon.

"On essaye de garder un certain standing pour venir au boulot. Donc on préfère mettre un pantalon ou un jeans assez élégant", explique ce gestionnaire de clients internationaux.

Autre lieu, autre règle. Sébastien est responsable de la sécurité. Pour lui, tout est plus simple. Aucune question à se poser. Le short est banni de la tenue de travail.

"Nous ne mettons pas le short tout simplement parce que nous avons un costume approprié au travail. Malheureusement, nous n’avons pas le droit de porter le short", témoigne-t-il. Même chose pour son collègue réceptionniste. "À la réception, on est un peu le premier visage que l’on voit à l’entrée. Donc, c’est tout à fait compréhensible et on vit avec et à la fin c’est une habitude", confie Bryan.



Alors qu’en est-il exactement dans les entreprises ? "L’employeur pourrait prévoir dans le règlement de travail un dress code bien spécifique. Et donc dans l’hypothèse où il y a un dress code très spécifique dans lequel on stipule expressément que le port du short est interdit. Eh bien le travailleur ne pourrait pas venir en short", explique Catherine Mairy, Legal expert chez Partena Professional.



À noter, que pour le télétravail, il n’y a aucune règle, aucune obligation. Mais attention, en cas d’appel vidéo.