Savoie: deux morts dans l'accident d'un avion de tourisme

(Belga) Deux personnes sont décédées dans l'accident de leur avion de tourisme qui s'est écrasé vendredi en début de soirée à Thoiry (Savoie) avant de s'embraser, ont indiqué les pompiers.

Le drame s'est produit vers 19H00 sur la route du col des Prés, à quelque 1.100 mètres d'altitude, quand le biplace des victimes a chuté pour une raison indéterminée avant de percuter le sol et prendre feu. Alertés par deux riverains, les secouristes n'ont rien pu faire, retrouvant l'avion brûlé et les corps de ses deux occupants "calcinés", selon la même source. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité des victimes, leur provenance et les circonstances de l'accident. (Belga)