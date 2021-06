Castex: "Il faut tout faire" pour que le RN ne "gère pas" de régions

"Il faut tout faire pour que le RN ne parvienne pas à gérer des régions", a souligné le Premier ministre Jean Castex vendredi à Bordeaux, lors d'un déplacement pour soutenir la ministre et candidate de la majorité en Nouvelle Aquitaine Geneviève Darrieussecq.

"Toute ma vie politique, ma vie personnelle, a été orientée vers des valeurs qui n'ont rien en commun avec celles du Rassemblement national. Je pense surtout que le Rassemblement national ne peut pas apporter de solutions", a insisté le chef du gouvernement à deux jours du premier tour des régionales et départementales.

"Moi qui ai été pendant si longtemps un maire de terrain, un maire de province, je sais qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de désespérance, mais face à cela, il y a des fausses solutions, des mauvaises solutions. Et nous, notre rôle, dans cette campagne, c'est d'apporter des bonnes solutions", a insisté Jean Castex.

Le Premier ministre n'a pas précisé sa position concernant le front républicain et les éventuels désistements d'entre deux tours pour faire barrage au Rassemblement national.

"Là, on est au premier tour, au premier tour, on choisit. Il faut choisir les listes les plus dynamiques, les listes qui veulent aller de l'avant, c'est le cas de la liste conduite ici par Geneviève Darrieussecq", ministre déléguée aux Anciens combattants, a poursuivi Jean Castex.

En Nouvelle-Aquitaine, le sortant Alain Rousset (PS), qui brigue un cinquième mandat, est donné au coude-à-coude au premier tour avec la liste RN d'Edwige Diaz. La centriste Geneviève Darrieussecq, qui porte les couleurs de la majorité présidentielle, est bien partie pour se qualifier pour le second tour, comme l'ex-maire LR de Bordeaux Nicolas Florian.

Dans cette région, la gauche part divisée avec la liste EELV-Génération.s menée par Nicolas Thierry et celle LFI-NPA de Clémence Guetté.

Alors que l'abstention pourrait atteindre des records, le Premier ministre a aussi appelé à "voter dès dimanche, c'est très important".

"Le pays redémarre, il n'y a pas de raison que la démocratie ne redémarre pas elle aussi. Voter c'est un droit qu'ont conquis nos anciens, j'ai tendance à dire que c'est devenu un devoir", a insisté Jean Castex.