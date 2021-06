Météo - Un temps sec durant la journée de samedi

(Belga) Le temps restera sec samedi. En début de journée, de nombreux nuages bas s'étendront du littoral au centre du pays. Sur l'est, il y aura déjà des éclaircies. L'après­ midi, la nébulosité se morcellera progressivement pour laisser la place à des périodes ensoleillées de plus en plus larges sur l'est et le centre. Sur l'ouest, les nuages pourront toutefois rester un peu plus nombreux jusqu'en fin de journée. Maxima de 19 degrés à la mer, 25 à 26 degrés sur le centre et jusqu'à 28 ou 29 degrés dans l'est du Limbourg et en Lorraine Belge, indique samedi matin l'IRM.

Le vent sera d'abord modéré de sud­ ouest puis faible de direction variable dans l'intérieur. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord­ est. Samedi soir, la nébulosité augmentera et le temps deviendra orageux. De nouveaux orages atteindront notre pays depuis la France en cours de soirée et toucheront un grand nombre de régions durant la nuit suivante. Ces orages seront surtout accompagnés d'intenses précipitations en peu de temps et parfois de fortes rafales de vent pouvant généralement atteindre 80 km/ h. Plus localement, de la grêle pourra également être observée. Les minima seront voisins de 16 à 19 degrés, sous un vent modéré d'est tournant au sud­ ouest. (Belga)