RATP: la fréquentation remonte mais l'impact du télétravail sera durable

La fréquentation "remonte progressivement" dans les transports en commun franciliens mais à l'avenir le télétravail aura un impact durable, compensé à terme par de nouvelles offres de transports, a déclaré samedi la PDG de la RATP, Catherine Guillouard.

"En semaine, les deux-tiers du réseau ferré ont récupéré le trafic anté-Covid", tandis que "le week-end, il y a plus de monde" avec 70% de la fréquentation d'avant pandémie sur le métro en week-end et 85% sur les RER, a-t-elle précisé sur France Inter.

"Sur le réseau de surface, on est d'ores et déjà en semaine aux trois-quarts du trafic que nous avions normalement avant la pandémie et en week-end on est à 90%", a-t-elle ajouté.

"Donc ça remonte progressivement, avec un décalage", a observé Mme Guillouard, alors que les règles sanitaires s'assouplissent en France avec notamment la fin du télétravail à 100% depuis le 9 juin.

Mais "on voit bien que le télétravail est encore très présent" et pour l'avenir "il y aura un impact du télétravail, ça c'est sûr": "nous avons modélisé à peu près deux jours en moyenne de télétravail pour tout le monde", ce qui pourrait représenter -5 à -7% de fréquentation.

Mais "comme en même temps on renouvelle l'offre, on met plus d'offre, on étend les lignes de métro et tramway, dans les faits à l'horizon de 24 mois ça devrait se compenser", selon elle. La patronne de la RATP a cité l'exemple de la ligne 14 du métro parisien, prolongée au nord au mois de décembre, et où "la fréquentation a augmenté de 15 à 20%".