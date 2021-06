Tokyo supprime les fan-zones prévues pour suivre les compétitions

(Belga) Les six fan-zones initialement prévues pour suivre sur des écrans géants les compétitions olympiques à Tokyo lors des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sont supprimées en raison de la crise sanitaire, a annoncé samedi la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike.

"Nous avons décidé d'annuler ces évènements qui rassemblent du monde", a-t-elle déclaré devant des journalistes après une rencontre avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga. "Pour compenser, nous allons utiliser encore plus internet pour créer l'atmosphère des Jeux et diffuser de nombreuses informations culturelles", a continué Mme Suga. Le Japon a déjà interdit l'entrée du public étranger sur son territoire pour l'évènement et a également réduit le nombre de bénévoles et d'invités. Cette annonce intervient deux jours avant une réunion importante avec les membres de l'organisation des Jeux afin de finaliser ce qui sera autorisé pour les spectateurs locaux. Politiques et organisateurs poussent pour autoriser quelques spectateurs à assister aux compétitions, mais les experts sanitaires conseillant le gouvernement estiment qu'il serait plus sûr d'organiser les Jeux à huis clos. L'archipel nippon a été relativement épargné par la pandémie, ayant déploré officiellement jusqu'ici 14.000 morts liés au Covid-19 depuis début 2020. Mais la crise sanitaire a mis sous pression le système hospitalier et l'accueil des JO fait redouter une recrudescence des cas et une propagation aggravée de variants, d'autant qu'à peine 6% de la population japonaise est complètement vaccinée pour l'heure. (Belga)