Intempéries - Une quarantaine d'interventions après les orages en Wallonie picarde

(Belga) Des pluies torrentielles sont tombées samedi soir et dimanche matin dans la zone située à l'est de la Wallonie picarde. Les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises. On ne déplore aucun blessé, indique le dispatching de la zone Wapi.

Des orages, suivis de pluies torrentielles, ont éclaté samedi soir, peu après 21h00. Ce sont les diverses localités des entités de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et de Lessines qui ont été touchées. Ces villes sont sur une même ligne, à l'est de la Wallonie picarde (Hainaut occidental). De nombreuses équipes des services de la zone de secours du même nom sont intervenues pour le nettoyage de coulées de boue sur la voie publique, des arbres et feuillus entravant les routes et des vidanges de caves. Aucun accident n'est à déplorer. Les dernières interventions se sont terminées vers 04h00. (Belga)