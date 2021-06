Prévisions météo: quel temps après les intenses orages?

Le temps dimanche sera d'abord un temps très nuageux et gris avec ensuite une alternance de nuages et d'éclaircies. Le temps restera sec une grande partie de la journée, mais en fin d'après­ midi, le risque d'averses accompagnées d'orages augmentera sur le sud­ estdu pays. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la mer et 26 degrés sur l'est. Le vent sera d'abord modéré de sud­ ouest, puis faible de direction variable ou, dans la moitié nord­ ouest du pays, modéré de nord à nord­ ouest, annonce dimanche matin l'IRM.



Ce soir et cette nuit, le temps deviendra à nouveau agité avec des pluies ou des averses parfois abondantes et encore des orages se déplaçant des régions de l'est vers le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord­ nord­ est. Minima de 15 à 18 degrés. Sous les averses des rafales de 70 à 80 km/ h seront possibles.

Lundi, une zone de pluie orageuse devrait vraisemblablement quitter la Belgique par le nord en matinée. A l'arrière, l'atmosphère restera instable et le temps sera alors partiellement à très nuageux avec encore quelques averses. Les températures maximales varieront entre 17 degrés sur l'ouest et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­ est. sur l'est du pays, il sera faible de direction variable.

Mardi, nous resterons sous l'influence de la dépression qui se comblera lentement sur la France. Elle maintiendra de l'air humide et instable sur nos régions. Le ciel restera fort changeant et quelques averses éclateront à nouveau par endroits en cours de journée. Les températures maximales varieront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord-est.

Mercredi, l'anticyclone des Açores étendra graduellement son influence favorable vers les Iles Britanniques et nos régions. Le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de nord.

Jeudi, le temps sera doux et assez beau sur l'ensemble de nos régions. Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, et les températures maximales évolueront entre 18 et 22 degrés. Le vent sera faible de nord, s'orientant ensuite à l'ouest.

Vendredi, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et sera suivie par de faibles pluies. Les maxima se situeront entre 19 et 23 degrés.