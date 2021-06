Lessines: des milliers de poissons morts suite aux orages, comment l'expliquer?

Des pluies torrentielles sont tombées samedi soir et dimanche matin dans la zone située à l'est de la Wallonie picarde. Les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises. On ne déplore aucun blessé, indique le dispatching de la zone Wapi.

Des orages, suivis de pluies torrentielles, ont éclaté samedi soir, peu après 21h00. Ce sont les diverses localités des entités de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et de Lessines qui ont été touchées. Ces villes sont sur une même ligne, à l'est de la Wallonie picarde (Hainaut occidental). De nombreuses équipes des services de la zone de secours du même nom sont intervenues pour le nettoyage de coulées de boue sur la voie publique, des arbres et feuillus entravant les routes et des vidanges de caves. Aucun accident n'est à déplorer. Les dernières interventions se sont terminées vers 04h00. Il y en a eu une quarantaine au total. Des milliers de poissons morts Les pompiers ont confié à RTL INFO avoir effectué des dizaines de nettoyages de coulées de boue sur la voie publique, mais aussi des vidanges de cave. À côté des inondations et des dégâts, il y a aussi eu une conséquence inattendue sur un cours d'eau de la région. Notre journaliste Julien Crête, présent à Lessines, explique: "Des milliers de poissons sont morts dans la Dendre. Cela a évidemment des conséquences terribles au niveau environnemental". Quelle est la cause ? Notre journaliste déclare que cela serait dû à des coulées de boue très importantes qui auraient un impact sur le taux d'oxygénation de la Dendre. La fédération piscicole rencontrée par notre équipe va plus loin, elle craint qu'il ne s'agisse de la présence de pesticides qui seraient arrivés des champs jusque dans le cours d'eau. Une enquête est ouverte. Des échantillons et des prélèvements ont été effectués.