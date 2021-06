Affaire Jürgen Conings - "Le corps retrouvé est bien celui de Jürgen Conings"

(Belga) Le corps retrouvé dans le bois de Dilsen est bien celui de Jürgen Conings, a confirmé le parquet fédéral dimanche en début de soirée à la presse.

Un chasseur a retrouvé le corps sans vie au pied d'un arbre. Un fusil anti-émeute se trouvait à côté de la dépouille, de même qu'une arme de poing 5.7, une hache et un canif. Le corps était déjà dans un état de décomposition avancé. La découverte du corps met fin à une chasse à l'homme de plusieurs semaines dans le parc national de Haute Campine. En fin de compte, Jürgen Conings a été retrouvé à quelques kilomètres de l'emplacement de son Audi Q5 et de l'endroit où un sac à dos militaire contenant des provisions, des munitions et des médicaments a été retrouvé plus tard. (Belga)