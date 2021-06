Alerte orange aux orages

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) annonce à nouveau d'intenses averses, parfois orageuses, pour dimanche soir et cette nuit. Ces averses se décaleront du sud-est du pays vers le centre puis finalement l'ouest.

Les provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg et de Limbourg seront particulièrement visées. "D'importantes quantités de précipitations sont à craindre en peu de temps (10-30 l/m2 voire localement plus de 40 l/m2 en 6h, surtout dans l'est du pays). De fortes rafales de vent ou de la grêle seront également possibles par endroits", précise l'IRM. Le même scénario est envisagé pour demain/lundi. (Belga)