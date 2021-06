Fortes perturbations sur le rail entre Bruxelles et Namur

De fortes perturbations sont prévues sur le réseau ferroviaire lundi matin sur la ligne 161 reliant Bruxelles et Namur, signale à l'aube la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux. Un accident de personne est à déplorer entre Namur et Gembloux occasionnant une interruption de la circulation entre ces deux destinations. Certains trains sont limités, d'autres sont déviés et d'autres encore ne circulent pas du tout. Un service de bus alternatif est toutefois prévu pour pallier à ces perturbations. La SNCB invite vivement les voyageurs à consulter le planificateur de voyage pour connaitre la situation exacte de leur train en particulier. (Belga)